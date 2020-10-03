Нижегородцы принесли цветы и свечи к месту гибели журналистки Славиной
Нижегородцы устроили стихийный мемориал возле места гибели журналисты Ирины Славиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД. Личность погибшей подтвердили в региональном управлении СКР.
Около 19:30 пятницы было снято оцепление возле здания. После этого к месту ее смерти стали приходить ее коллеги и обычные жители города. Они зажгли свечи и возложили цветы.
Губернатор области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Славиной.
Ранее региональное управление СКР сообщило, что по назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза душевного состояния Славиной. В ведомстве отметили, что оснований считать, что смерть женщины связана с проведенными накануне обысками, нет. В деле, в рамках которого проходят следственные мероприятия, она значилась свидетелем.
Издание "Коза Пресс" занималось активным распространением фейков о коронавирусе. В конце июля суд оштрафовал главного редактора на 65 тысяч рублей, признав ее виновной в нарушении статьи КоАП "распространение в СМИ заведомо недостоверной информации".