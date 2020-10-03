7:13 3 Октября 2020Общество
Зрители шоу "Голос 60+" присудили победу 91-летней петербурженке
Назван победитель третьего сезона шоу "Голос 60+". Зрителям больше всего понравилось выступление 91-летней жительницы Петербурга Дины Юдиной, сообщил телеканал "360".
По итогам слепых прослушиваний Юдина оказалась в команде наставника Тамары Гвердцители. Она сумела дойти до самого финала, где набрала больше всего голосов телезрителей.
"Дина Юдина – победительница третьего сезона проекта! Поздравляем!" – сказано на странице Первого канала в социальной сети Instagram.
Наставниками третьего сезона помимо Гвердцители также стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Лещенко признался, что Дина Юдина "поет и выглядит на 35 лет". Ваенга назвала ее "украшением всего сезона проекта", сообщает "360".