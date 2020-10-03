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6:43   3 Октября 2020
Армия

Террористы в Сирии нанесли удары по двум населенным пунктам

Террористы в Сирии нанесли удары по двум населенным пунктам

Два населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Алеппо подверглись обстрелам со стороны террористов запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры". Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Террористы за минувшие сутки нанесли удары по поселениям Икко в Латакии и Урум-эс-Сурга в Алеппо. Со стороны протурецких незаконных вооруженных формирований обстрелов не замечено.

Военная полиция продолжает патрулирование в Сирии. Кроме того, за все время работы ЦПВС было проведено более 2,5 тыс. гуманитарных акций.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил о хорошем техническом оснащении российских военных. По его словам, Минобороны РФ вызывает доверие, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #обстрелы #террористы #цпвс

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