Террористы в Сирии нанесли удары по двум населенным пунктам

Два населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Алеппо подверглись обстрелам со стороны террористов запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры". Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Террористы за минувшие сутки нанесли удары по поселениям Икко в Латакии и Урум-эс-Сурга в Алеппо. Со стороны протурецких незаконных вооруженных формирований обстрелов не замечено.

Военная полиция продолжает патрулирование в Сирии. Кроме того, за все время работы ЦПВС было проведено более 2,5 тыс. гуманитарных акций.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил о хорошем техническом оснащении российских военных. По его словам, Минобороны РФ вызывает доверие, передает телеканал "360".