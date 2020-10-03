"Вот почему их боится весь мир": британцев восхитили русские краповики

Британская газета Daily Mail разместила фотографии с российским спецназом ФСИН, где бойцы проходили ряд испытаний на право носить краповый берет, пишет РИА Новости.

За право ношения берета в Мордовии боролись 85 бойцов спецназа из 38 регионов России, сообщает источник. Всего семь из них стали обладателями высшего знака доблести сотрудников спецподразделений.

Испытания под психологическим давлением инструкторов включают бег по пересеченной местности, водные преграды и задымленные территории, передвижение по-пластунски, полоса препятствий с имитацией штурма дома с оружием в руках.

"Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся", - отметил пользователь Speak4myown.

Сцены же рукопашного боя британцы вовсе прозвали "12 минутами ада". Они признались, что не хотели бы столкнуться с российскими военными в боевых действиях.