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5:10   3 Октября 2020
Политика

НКР сообщила о трех тысяч погибших солдат у армии Азербайджана

НКР сообщила о трех тысяч погибших солдат у армии Азербайджана

Армия Азербайджана потеряла в ходе боев более трех тысяч бойцов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян в Facebook.

Он сообщил, что большинство погибших находится на нейтральной территории и для их вывоза не принимается никаких мер. В Азербайджане также сообщали, что среди армянских военных зафиксировано большое число жертв.

В ОБСЕ ранее призвали стороны прекратить огонь, чтобы вывезти тела с мест боевых столкновений.  

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #карабах

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