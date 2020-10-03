НКР сообщила о трех тысяч погибших солдат у армии Азербайджана

Армия Азербайджана потеряла в ходе боев более трех тысяч бойцов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян в Facebook.

Он сообщил, что большинство погибших находится на нейтральной территории и для их вывоза не принимается никаких мер. В Азербайджане также сообщали, что среди армянских военных зафиксировано большое число жертв.

В ОБСЕ ранее призвали стороны прекратить огонь, чтобы вывезти тела с мест боевых столкновений.