Глава МИД Кубы призвал США продлить действие СНВ-III с Россией

Куба призывает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией. Об этом сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес на Генассамблее ООН.

Родригес заявил, что Куба не принимает решение США о выходе из иранской ядерной сделки и из ДРСМД. По его словам, эти действия одной стороны влекут серьезные последствия для безопасности во всем мире. Он призвал США ратифицировать СНВ-III с Россией. Глава МИД Кубы отметил, что главным приоритетом в разоружении должно быть полное уничтожение ядерного оружия.

Кубинский дипломат считает, что ядерная энергетика должна применяться только в мирных целях. Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что РФ заинтересована в продлении договора.