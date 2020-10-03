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4:06   3 Октября 2020
Политика

Пашинян и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, передает Sputnik Армения.

Политики отметили, что привлечение к конфликту террористов и боевиков незаконных группировок недопустимо. Макрон сообщил, что важно как можно скорее прекратить бои и вернуться к мирным переговорам.

Минобороны Азербайджана информировало о начале наступления 27 сентября в ответ на действия ВС Армении. В НКР сообщили, что мирные поселения пострадали от обстрелов.

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Автор: Василий Пименов
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