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3:17   3 Октября 2020
Политика

Ким Чен Ын пожелал скорейшего выздоровления Трампу

Ким Чен Ын пожелал скорейшего выздоровления Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал скорейшей победы президенту США Дональду Трампу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает телеканал "360".

Дональд и Меланья Трамп недавно сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и получили положительные результаты. Глава КНДР пожелал главе США и его супруге скорейшего выздоровления. Ким Чен Ын выразил уверенность, что они смогут это преодолеть, информирует телеканал "360".

"Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть", — передает слова лидера Северной Кореи телеканал 360.

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Автор: Руслан Неглинный
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