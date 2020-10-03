Ким Чен Ын пожелал скорейшего выздоровления Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал скорейшей победы президенту США Дональду Трампу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает телеканал "360".

Дональд и Меланья Трамп недавно сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и получили положительные результаты. Глава КНДР пожелал главе США и его супруге скорейшего выздоровления. Ким Чен Ын выразил уверенность, что они смогут это преодолеть, информирует телеканал "360".