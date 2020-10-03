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4:46   3 Октября 2020
Весь мир

Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

Реальный сценарий военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха сильно отличается от того, что обсуждают в последние дни всевозможные аналитики и представляют СМИ.

Такое мнение в своем Telegram-канале «Мадуро – не дура» в пятницу, 2 октября, высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, говоря о причинах обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, необходимо помнить, что Ереван и армянский президент Никол Пашинян лично мотивируются Фондом Сороса. И этот Фонд навязывает Еревану проверенный способ вывода страны из системного кризиса:

«Создать образ "внешнего врага" и отправить людей на войну с ним за светлое будущее. Этим национальным порывом можно закрыть все дырки в экономике, нанесенные не столько коронакризисом, сколько решениями "журналиста-международника"», — пишет Леонков.

Таким образом, по мнению эксперта, Армению просто заставили спровоцировать конфликт на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном. И для инициаторов этого конфликта не является главным тот факт, что в него может оказаться втянута и России, которая является союзницей Армении по линии ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности).

Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

Для инициаторов важно втянуть в конфликт «суннитскую» Турцию. А также важно, чтобы в столкновениях гибли ребята-шииты, которые составляют большинство азербайджанской армии, и за которых уже обязательно вступится Иран.

«Почему так? Ответ простой: на середину 2010 годов около 99,2% населения Азербайджана были мусульманами, но из них абсолютное большинство — около 85% составляли шииты из джафаритского мазхабата, а остальные 15% были суннитами», — объясняет Леонков.

Однако у власти в Азербайджане, продолжает он, находится Ильхам Алиев – представитель «клана Алиевых», все члены которого сунниты, и против них по линии иранской разведки уже давно ведется работа.

Барьер, разделяющий суннитов и шиитов, по словам военного эксперта, гораздо более высокий, чем барьер, разделяющий христиан и мусульман. Поэтому все слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который обещал поддержку Азербайджану, так как они «один народ», объясняются общей верой.

Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

Таким образом, делает вывод Леонков, главным, но пока не задействованным фактором нынешнего армяно-азербайджанского конфликта является Иран.

«Получается, что инициаторы противостояния – глобалисты, связанные с Соросом и демпартией США, хотят в подбрюшье России, в Закавказье столкнуть лбами Иран, за которым явно проглядывается Китай и обнаглевшую Турцию с ее османскими имперскими "мечталками"», — подчеркивает военный эксперт.

Все это делается для того, чтобы в Азербайджане на фоне военных неудач активизировать заглубленную сеть «шиитской оппозиции», которая связана с конкретными элитными кланами. А затем там, как ранее это было сделано в Белоруссии, эта сеть при поддержке «мировой правозащитной общественности» раздует в стране массовые беспорядки. А там недалеко и до гражданской войны, которая начнется, потому что противники Алиева будут добиваться победы, предсказывает Леонков.

Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

В результате азербайджанцам, для которых наступят тяжелые времена, станет не до Карабаха, продолжает военный эксперт. А Россия, по его словам, как минимум года на три получит у своих границ еще одну горячую точку, которая включится в «ожерелье хаоса» и будет требовать от Москвы серьезных усилий как миротворческих, так и финансовых.

Но дальше, по мнению эксперта, может возникнуть новая мировая конфигурация, о которой пока не задумываются глобалисты, инициировавшие конфликт в Карабахе.

«Каспий через конгломерацию Азербайджана и Ирана реально делится между Россией и КНР», — считает Леонков.

Китай воспользуется тем, что Россия отвлечется на свое горящее пограничье, и активизирует работу в бывших среднеазиатских советских республиках, где приведет к власти агентов своего влияния. А начнется этот процесс с Казахстана, уверен Леонков. Все это приведет к тому, что российский газопровод «Сила Сибири» окажется никому не нужен, так как иранская нефть, сейчас находящаяся под санкциями, будет легализована как азербайджанская.

«Но самое важное то, что вместо великой Турции и новой Османской империи мир получает союз стран «самой старой традиции» — конгломерат восстановленной Персии (Иран, Азербайджан, часть Ирака) и Великий Китай», — подчеркивает военный эксперт.

Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

В заключение Алексей Леонков напоминает, что с Китаем глобалисты пытались играть, используя коронавирус, однако сильно просчитались. Именно Китай стал единственным государством, которому даже во время пандемии удалось сохранить рост ВВП. И этот показатель наглядно показывает глобалистам, с кем можно играть, «но нельзя заигрываться».

 

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Автор: Александр Люблинский
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