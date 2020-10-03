Леонков: Армению заставили спровоцировать пограничный конфликт в Карабахе

Реальный сценарий военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха сильно отличается от того, что обсуждают в последние дни всевозможные аналитики и представляют СМИ.

Такое мнение в своем Telegram-канале «Мадуро – не дура» в пятницу, 2 октября, высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, говоря о причинах обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, необходимо помнить, что Ереван и армянский президент Никол Пашинян лично мотивируются Фондом Сороса. И этот Фонд навязывает Еревану проверенный способ вывода страны из системного кризиса:

«Создать образ "внешнего врага" и отправить людей на войну с ним за светлое будущее. Этим национальным порывом можно закрыть все дырки в экономике, нанесенные не столько коронакризисом, сколько решениями "журналиста-международника"», — пишет Леонков.

Таким образом, по мнению эксперта, Армению просто заставили спровоцировать конфликт на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном. И для инициаторов этого конфликта не является главным тот факт, что в него может оказаться втянута и России, которая является союзницей Армении по линии ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности).

Для инициаторов важно втянуть в конфликт «суннитскую» Турцию. А также важно, чтобы в столкновениях гибли ребята-шииты, которые составляют большинство азербайджанской армии, и за которых уже обязательно вступится Иран.

«Почему так? Ответ простой: на середину 2010 годов около 99,2% населения Азербайджана были мусульманами, но из них абсолютное большинство — около 85% составляли шииты из джафаритского мазхабата, а остальные 15% были суннитами», — объясняет Леонков.

Однако у власти в Азербайджане, продолжает он, находится Ильхам Алиев – представитель «клана Алиевых», все члены которого сунниты, и против них по линии иранской разведки уже давно ведется работа.

Барьер, разделяющий суннитов и шиитов, по словам военного эксперта, гораздо более высокий, чем барьер, разделяющий христиан и мусульман. Поэтому все слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который обещал поддержку Азербайджану, так как они «один народ», объясняются общей верой.

Таким образом, делает вывод Леонков, главным, но пока не задействованным фактором нынешнего армяно-азербайджанского конфликта является Иран.

«Получается, что инициаторы противостояния – глобалисты, связанные с Соросом и демпартией США, хотят в подбрюшье России, в Закавказье столкнуть лбами Иран, за которым явно проглядывается Китай и обнаглевшую Турцию с ее османскими имперскими "мечталками"», — подчеркивает военный эксперт.

Все это делается для того, чтобы в Азербайджане на фоне военных неудач активизировать заглубленную сеть «шиитской оппозиции», которая связана с конкретными элитными кланами. А затем там, как ранее это было сделано в Белоруссии, эта сеть при поддержке «мировой правозащитной общественности» раздует в стране массовые беспорядки. А там недалеко и до гражданской войны, которая начнется, потому что противники Алиева будут добиваться победы, предсказывает Леонков.

В результате азербайджанцам, для которых наступят тяжелые времена, станет не до Карабаха, продолжает военный эксперт. А Россия, по его словам, как минимум года на три получит у своих границ еще одну горячую точку, которая включится в «ожерелье хаоса» и будет требовать от Москвы серьезных усилий как миротворческих, так и финансовых.

Но дальше, по мнению эксперта, может возникнуть новая мировая конфигурация, о которой пока не задумываются глобалисты, инициировавшие конфликт в Карабахе.

«Каспий через конгломерацию Азербайджана и Ирана реально делится между Россией и КНР», — считает Леонков.

Китай воспользуется тем, что Россия отвлечется на свое горящее пограничье, и активизирует работу в бывших среднеазиатских советских республиках, где приведет к власти агентов своего влияния. А начнется этот процесс с Казахстана, уверен Леонков. Все это приведет к тому, что российский газопровод «Сила Сибири» окажется никому не нужен, так как иранская нефть, сейчас находящаяся под санкциями, будет легализована как азербайджанская.

«Но самое важное то, что вместо великой Турции и новой Османской империи мир получает союз стран «самой старой традиции» — конгломерат восстановленной Персии (Иран, Азербайджан, часть Ирака) и Великий Китай», — подчеркивает военный эксперт.

В заключение Алексей Леонков напоминает, что с Китаем глобалисты пытались играть, используя коронавирус, однако сильно просчитались. Именно Китай стал единственным государством, которому даже во время пандемии удалось сохранить рост ВВП. И этот показатель наглядно показывает глобалистам, с кем можно играть, «но нельзя заигрываться».