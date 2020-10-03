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2:03   3 Октября 2020
Политика

Норкин испугал латвийского актера отправкой на родину после слов о русских

Норкин испугал латвийского актера отправкой на родину после слов о русских

Российский телеведущий Андрей Норкин успокоил латвийского актера Андриса Лиелайса в эфире телепередачи "Место встречи" после того, как он поднял вопрос русофобии в разных странах. Об этом сообщает "Царьград".

Во время дискуссии о предвзятости к русским во многих странах актер начал разговаривать в повышенном тоне, из-за этого телеведущий Андрей Норкин был вынужден поставить его на место, сообщает издание.

"Еще раз будете с места кричать, я вас отправлю домой — в Юрмалу", — сказал Андрису Лиелайсу.

Во время программы тема русофобии была обсуждена с несколькими школьниками из США, которые подтвердили, что в целом у них сложился неблагоприятный образ русского народа. Был поднят вопрос и отношения к жителям из России и в Прибалтике.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #латвия #русофобия #норкин

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