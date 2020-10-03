Гаспарян опроверг слухи, что Армения не транслирует российские телепередачи

Три российских телеканала вещают в настоящее время в общественном цифровом мультиплексе Армении. Это телеканалы «Первый», «Культура» и «Россия-планета».

Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 2 октября, рассказал известный российский радиоведущий, публицист и политолог Армен Гаспарян.

«В последние дни в целом ряде СМИ вижу утверждение, что в Армении не транслируются российские телепрограммы. Коллеги, вы хоть бы для приличия узнавали подробности тем, по которым взялись выступать», — пишет политолог.

По словам Гаспаряна, специально, чтобы разобраться в этом вопросе, он связался с людьми, ответственными за телевидение в Ереване, которые и сообщили ему о вещании российских телеканалов. Более того, выяснилось, что на данный момент Армения остается единственной в постсоветском пространстве страной, где российские каналы вещают в общественном мультиплексе с общенациональным покрытием.

«В общественном цифровом мультиплексе сейчас вещает 3 российских телеканала: "Россия-Планета", "Первый канал", "Культура". Все они будут продолжать вещание до очередного конкурса на выдачу лицензий на слоты мультиплекса», — сообщает политолог.

Также еще 130 российских телеканалов транслируются в сетях кабельных операторов Армении, рассказал Гаспарян. И это, не считая телеканалов других стран, вещающих на русском языке. Таким образом, русскоязычные каналы составляют 70% от общего числа кабельных телеканалов Армении.

В качестве примера политолог приводит крупнейшего армянского кабельного оператора UCOM, который транслирует 188 телепрограмм:

«… из которых 22 – армянские, 87 – российские и 79 – телепрограммы иных стран, больше половины которых опять же на русском языке», — сообщает Гаспарян.

Для сравнения он приводит также информацию о том, как в этом вопросе обстоят дела в Азербайджане. Там, как выяснилось, в общественном мультиплексе не вещает ни одного российского телеканала. При этом, подчеркивает Гаспарян, 75% телепередач, транслирующихся кабельными операторами Азербайджана, являются турецкими.

Напомним, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября.

На протяжении всей последней недели в непризнанной республике, которую Азербайджан считает своей, но временно оккупированной Ереваном территорией, продолжаются боестолкновения. Власти Армении и Азербайджана объявили в своих странах мобилизацию и военное положение.

Президенты РФ, США и Франции 1 октября приняли совместное заявление о ситуации в Карабахе, в котором осудили эскалацию насилия и призвали обе стороны конфликта прекратить боевые действия.

При этом Турция встала на сторону Баку, заявив, что она полностью поддерживает Азербайджан, а мирное урегулирование конфликта невозможно.