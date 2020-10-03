Пушков: спад поддержки BLM в США – это плохая новость для Байдена

Уровень поддержки движения BLМ (Black lives matter – «Жизни черных важны») в Соединенных Штатах Америки за три последних месяцев упал на 15%, и это является не самой хорошей частью для кандидата в президенты страны от демократов.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков.

«В США — серьезный сдвиг в общественных настроениях: если в июне 54% опрошенных поддерживали движение BLM, то в сентябре протесты BLM продолжали поддерживать уже 39% американцев», — отмечает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

При этом он отмечает, что уже 44% американцев заявляют, что не одобряют это протестное движение. И это на фоне активной кампании либеральных СМИ в защиту BLМ, которые освещали события таким образом, будто протесты «в основном носили мирный характер», а насилие и погромы были исключениями.

«Это не самая хорошая новость для демократического тандема Байден-Харрис, известных своей поддержкой черного движения: это оттолкнет от них часть избирателей, вопрос лишь в том — какую», — считает Пушков.

Также сенатор отмечает, что до президентских выборов, которые пройдут через месяц, 3 ноября, антипатия населения США к движению BLM может еще больше усилиться. Судя по всему, пик движения остался позади. А это может оказать свое влияние на предвыборные позиции Джо Байдена.

«Америка трезвеет. Но насколько — открытый вопрос», — заключает свои рассуждения Алексей Пушков.

Напомним, массовые протесты, переросшие со временем в беспорядки, погромы и мародерство, захлестнули США после того, как в конце мая 2020 года в ходе жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд.

Сторонники движения Black Lives Matter массово выходили на улицы американских городов с требованием остановить полицейское насилие и расовую дискриминацию. Однако очень скоро активисты движения начали прибегать к радикальным методам протестной деятельности.

Комментируя происходящие в США события, историк Евгений Понасенков заявил, что остановить волну насилия, которая захлестнула американские города, можно лишь одним путем – расовой сегрегацией.

«Решение здесь одно – разъезжаться. Вместе не уживемся. Темнокожие люди не любят белокожих просто физиологически. Им не хватит привилегий, сколько бы им не дали», — уверен Понасенков.

Афроамериканцам оказалось мало даже того, что президентом США на протяжении восьми лет был чернокожий мужчина – Барак Обама, напомнил историк в беседе с Информагентством «Политика сегодня». Это говорит лишь о том, что пришло время выполнить задачу, поставленную еще Авраамом Линкольном, когда тот освобождал рабов – вернуть афроамериканцев обратно в Африку.

Сторонники BLM чувствуют на улицах свою полную безнаказанность. Поэтому они, прикрываясь идеями расового равенства, принялись грабить и унижать тех, у кого недостаточно темный, по их мнению, цвет кожи.

Межрасовые конфликты, подчеркнул Понасенков, не могут быть решены никак иначе, кроме разъезда. А если этого не сделать дело дойдет до убийств. Такова, по словам историка, научная реальность