Венесуэла начнет испытания вакцины против коронавируса "Спутник V"

Венесуэла будет первой страной в Латинской Америке, где пройдет испытание российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания препарата состоятся и в других странах мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, российская вакцина имеет большой спрос и доверие во многих государствах. Он отметил, что для Венесуэлы вакцина станет сильной поддержкой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения РФ Мурашко ранее сообщал, что массовая вакцинация в России начнется не ранее конца 2020 года.