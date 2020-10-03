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1:27   3 Октября 2020
Общество

Венесуэла начнет испытания вакцины против коронавируса "Спутник V"

Венесуэла начнет испытания вакцины против коронавируса "Спутник V"

Венесуэла будет первой страной в Латинской Америке, где пройдет испытание российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания препарата состоятся и в других странах мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, российская вакцина имеет большой спрос и доверие во многих государствах. Он отметил, что для Венесуэлы вакцина станет сильной поддержкой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения РФ Мурашко ранее сообщал, что массовая вакцинация в России начнется не ранее конца 2020 года.

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Автор: Василий Пименов
#испытания #вакцина #пандемия

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