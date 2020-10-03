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0:51   3 Октября 2020
Политика

Личный врач Трампа рассказал о лечении президента США от COVID-19

Личный врач Трампа рассказал о лечении президента США от COVID-19

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп лечится с помощью коктейля антител. Об этом рассказал его лечащий врач Шон Конли.

Трамп получил инъекцию коктейля антител, что должно помочь снизить уровень коронавируса в организме. Также американскому лидеру дают цинк, фамотидин, мелатонин, аспирин и витамин D. Сейчас Трамп ощущает себя "утомленным", но настроение у него хорошее, отметил Конли.

Жене президента Меланье Трамп повезло больше. У нее также обнаружили коронавирус, но пока из симптомов у первой леди только небольшой кашель и головная боль.

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Автор: Юлия Яковлева
#дональд трамп #сша #лечение #коронавирус

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