"Справедливая Россия" предложила вернуть смертную казнь в РФ

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой вернуть смертную казнь, которая будет распространяться лишь на посягнувших на жизнь ребенка. Об этом сообщает издание "Царьград".

Руководитель "Справедливой России" объясняет, что он против снятия моратория на казнь, однако лично убедился, что убийца-насильник детей может выйти из тюрьмы условно-досрочно. Парламентарий не согласен с этим, поэтому партией была внесена инициатива о применении смертного приговора только для тех, кто покушается на жизнь ребенка, передает издание.

Отмена моратория не противоречит международному праву из-за утвержденных поправок в Конституцию России. Чтобы избежать убийства невиновного, депутаты предлагают следующее: первый вердикт убившему ребенка выносит только суд присяжных, их приговор не приводится в исполнение в течение одного года. За эти 12 месяцев Верховный суд в составе трех судей должен вновь рассмотреть дело, чтобы убедиться, что присяжные руководствовались исключительно фактами, а не эмоциями. Только после этого приговор приводится в исполнение.