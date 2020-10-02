Соколов считает неслучайной публикацию Amnesty International перед выборами
Международная неправительственная организация Amnesty International представила свой доклад о нарушениях прав человека в Гвинее за две недели до выборов президента. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Публикация работы Amnesty International имеет очевидный заказной характер, она обнародована в преддверии президентских выборов. Об этом рассказал в интервью изданию член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Оппозиция проводит акции против действующего президента страны Альфа Конде, который баллотируется на третий срок. В Гвинее, как и во многих других странах, действуют временные ограничения из-за пандемии коронавируса. Представители Amnesty International выставляют это как нарушение прав человека, считает Соколов. Геополитик видит это очевидным вмешательством во внутренние дела суверенной Гвинеи.
"Заказной характер этого материала безусловен. Думаю, это связано с тем, что по всему миру, в частности в Африке, идет передел зон влияния. Там, где безраздельно господствовали американцы со своими деньгами и политическим влиянием, все больше внедряются другие страны", — подчеркнул собеседник издания.