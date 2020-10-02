Соколов считает неслучайной публикацию Amnesty International перед выборами

Международная неправительственная организация Amnesty International представила свой доклад о нарушениях прав человека в Гвинее за две недели до выборов президента. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Публикация работы Amnesty International имеет очевидный заказной характер, она обнародована в преддверии президентских выборов. Об этом рассказал в интервью изданию член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Оппозиция проводит акции против действующего президента страны Альфа Конде, который баллотируется на третий срок. В Гвинее, как и во многих других странах, действуют временные ограничения из-за пандемии коронавируса. Представители Amnesty International выставляют это как нарушение прав человека, считает Соколов. Геополитик видит это очевидным вмешательством во внутренние дела суверенной Гвинеи.