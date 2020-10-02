Дело организатора покушения на Пригожина рассмотрит новый судья

Уголовное дело против Владимира Иванютенко о незаконном хранении взрывчатых веществ направлено на пересмотр. Об этом говорится в материалах суда Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, мужчина планировал собрать бомбу. Он намеревался ее использовать для покушения на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Ранее городской суд отменил решение Невского районного суда в отношении Иванютенко, который был признан виновным по статье УК РФ "незаконное хранение взрывчатых веществ" и был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Таким образом, Иванютенко оправдан не был. Материалы дела были направлены на новое рассмотрение.

Иванютенко является участником группировки запрещенной в РФ экстремистской организации "Артподготовка". К делу приобщена видеозапись, на которой видно, как он оставляет компоненты для изготовления бомбы в камере хранения сетевого продуктового магазина.