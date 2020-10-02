Мероприятия с участием Трампа перенесут из-за выявленного у него COVID-19

Все мероприятия с участием действующего президента США Дональда Трампа перенесут или переведут в онлайн-формат в связи с тем, что у лидера страны выявили COVID-19. Об этом заявил глава предвыборной кампании Трампа Билл Степиен, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома отметил, что аналогичные меры будут применены и к ближайшим родственникам президента Соединенных Штатов.

"Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", — уточнил Степиен.

Он добавил, что возобновить намеченные мероприятия предвыборной кампании Трампа намерен вице-президент Майк Пенс, тест на коронавирус которого оказался отрицательным.

Ночью 2 октября Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил, что он и его супруга Меланья Трамп заболели COVID-19. Подозрение о коронавирусе американского главы появились после того, как COVID-19 подтвердили у Хоуп Хикс, которая является одним из ближайших советников президента США.