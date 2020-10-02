Сайт NAEBC может вдохновить Сергея Шнурова на новую песню

Американскому сайту о политике с интригующим названием приписывают связь с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он иронично посоветовал музыканту Сергею Шнурову использовать расследование Reuters на эту тему как материал для песни.

Агентство Reuters выпустило ранее статью, где попыталось связать сайт Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC) с Пригожиным. Авторы этого ресурса пишут о политике в США в консервативном ключе. Журналисты Reuters уверены, что этот сайт будто бы планируется использовать для влияния на грядущие президентские выборы в США.

Информационное агентство RuNews24.ru попросило бизнесмена прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ был опубликован пресс-службой компании "Конкорд".

"Если вы внимательно последите за новостями, то непременно увидите, что в интернете полно других сайтов, названия которых очень знакомы каждому человеку, искренне любящему Россию. И в каждом из этих слов слышится дорогой сердцу русский фольклор. Русский мат — великое изобретение русского народа", — ответил Пригожин.

В ироничном ключе он указал на попытки западных стран выстроить четкую линию между бизнесменом и "всем русским".

"Американцы автоматически привязывают меня ко всему русскому, таким образом сайты Peace Data (фонетически "*******"), NAEBC (фонетически "****"), EBLA (фонетически "****"), ***..., ***… и другие подобные произведения связывают со мной. Но самое удивительное, что именно эти слова американское общество читает и воспринимает с большим удовольствием. Однако закрывая сайт Peace Data, американцы не понимали его истинного значения: "*******" – "все хорошо", — передала пресс-служба ответ.

Эта ситуация может заинтересовать лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова для песни, уверен Пригожин.