Турист рассказал о способах мошенничества с COVID-тестами в Турции

Турецкий гид обманула украинского гражданина. Туристу в начале отдыха назвали одну цену теста на COVID-19. Перед отъездом путешественника она увеличилась вдвое. Подробнее об этом пострадавший Иван К. рассказал Федеральному агентству новостей.

Инцидент случился в турецком городе Бодрум. Украинский турист опубликовал видео на своей странице в соцсети Instagram, в котором рассказал о неприятном случае в отеле.

"Вчера такая интересная ситуация случилась. Я же гражданин Украины. И чтобы мне попасть обратно в Москву нужно сдать тест на коронавирус. Нам гид в начале сказал, что это будет стоить 30 евро и можно будет сделать его в гостинице. В итоге в конце нашего отдыха оказалось, что нужно заплатить 70 евро", — отметил Иван.

Гид, по словам туриста, либо не знала всех тонкостей тестирования на коронавирус в Турции и несознательно дезинформировала отдыхающих, либо специально пыталась продать тест подороже, чтобы заработать на этом. Молодой человек, чтобы не переплачивать, решил самостоятельно сдать тест в госпитале. Гид при этом назвала ему неверный адрес медучреждения. В результате турист потратил больше времени, чем планировал.

"Удалось получить результаты ровно за сутки до вылета, так как два дня пришлось потратить на выяснение всех нюансов. Все обошлось в 250 лир", — подчеркнул гражданин Украины.

Турецкие власти, как недавно сообщило Федеральное агентство новостей, занижают количество случаев COVID-19 в стране в десять раз. Турки не хотят терять прибыль от туризма.