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21:21   2 Октября 2020
Политика

Власти Польши не намерены отзывать послов из Белоруссии

Власти Польши не намерены отзывать послов из Белоруссии

МИД Польши не планирует отзывать своего посла из Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил глава польского ведомства Збигнев Рау в своем Twitter.

Министр написал, что не собирается отзывать своих послов, потому что считает, что каналы коммуникации должны остаться сохраненными. На данном этапе вызывать польских представителей для консультаций не планируется, заключил Збигнев Рау.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что с 5 октября послы Белоруссии в Польше и Литве будут отзываться в Минск. То же самое МИД республики посоветовал сделать и Варшаве с Вильнюсом.

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Автор: Илья Романович
#польша #белоруссия #отзыв послов

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