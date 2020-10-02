Власти Польши не намерены отзывать послов из Белоруссии

МИД Польши не планирует отзывать своего посла из Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил глава польского ведомства Збигнев Рау в своем Twitter.

Министр написал, что не собирается отзывать своих послов, потому что считает, что каналы коммуникации должны остаться сохраненными. На данном этапе вызывать польских представителей для консультаций не планируется, заключил Збигнев Рау.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что с 5 октября послы Белоруссии в Польше и Литве будут отзываться в Минск. То же самое МИД республики посоветовал сделать и Варшаве с Вильнюсом.