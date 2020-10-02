Сенатор от Республиканской партии Майк Ли заразился коронавирусом

Сенатор-республиканец Майк Ли будет находиться в изоляции из-за положительного анализа на COVID-19, сообщил он в своем Twitter.

Политик почувствовал симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 в четверг утром, однако принял их за безобидную аллергию. Позже, в качестве меры предосторожности, он сделал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас сенатор находится на самоизоляции, которая продлится по меньшей мере следующие десять дней.