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21:17   2 Октября 2020
Политика

Сенатор от Республиканской партии Майк Ли заразился коронавирусом

Сенатор от Республиканской партии Майк Ли заразился коронавирусом

Сенатор-республиканец Майк Ли будет находиться в изоляции из-за положительного анализа на COVID-19, сообщил он в своем Twitter.

Политик почувствовал симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 в четверг утром, однако принял их за безобидную аллергию. Позже, в качестве меры предосторожности, он сделал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас сенатор находится на самоизоляции, которая продлится по меньшей мере следующие десять дней.

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Автор: Василий Пименов
#сша #сенатор #коронавирус

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