Пентагон не стал повышать уровень боеготовности США из-за болезни Трампа

Минобороны США не планирует повышать уровень своей боевой безопасности в связи с тем, что верховный главнокомандующий Дональд Трамп заразился COVID-19. Об этом сообщает официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Министерство обороны США не собирается в связи с болезнью Дональда Трампапредпринимать каких-либо действий, в частности, повышать боеготовность своих военных. Американские ВС готовы защищать свою страну и интересы без каких-либо изменений, говорится в документе.

В тексте заявления также сказано, что полеты самолетов Е-6В американских ВМС у западного и восточного побережий США являются простым совпадением и никак не связаны с тем, что глава Белого дома заразился новым коронавирусом. Эти миссии были заранее спланированы, уверяет Хоффман.