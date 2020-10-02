Российский предприниматель Евгений Пригожин собирается судиться с одиозным блогером Алексеем Навальным, который с феноменальной скоростью вылечился после "отравления".

Версии своего "отравления" раскрыл глава "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный в первом интервью после выписки. Репортеры издания Der Spiegel поинтересовались, имеет ли российский бизнесмен Евгений Пригожин доступ к "Новичку", которым, по версии врачей из Германии, был якобы отравлен блогер. Должник предпринимателя уверен, что нет, но при этом добавил, что если бы бизнесмен имел доступ к яду, то "отравил бы полмира".

Издание Накануне.RU поинтересовалось, планирует ли Пригожин судиться с главой ФБК за публичное обвинение. Предприниматель подтвердил свои намерения обратиться в суд и также указал журналистам на скорость восстановления Навального.

"Да, буду. Уж слишком быстро перенес наш герой свои недуги. Еще месяц назад был Леха-Новичок, у которого отказал мозжечок. А теперь на ум приходит фраза "Леха-Новичок — редкостный жучок". Удивительный медицинский феномен: отравленный "Новичком" Алексей Навальный спустя месяц после комы направо и налево раздает интервью, а Ангела Меркель не боится целовать его в губы", — приводит его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Врачи немецкой клиники "Шарите" после исследований пришли к мнению, что одиозный блогер был якобы отравлен веществом "Новичок". Российский бизнесмен Евгений Пригожин дважды совершал переводы с личных счетов в больницу на оплату дорогостоящего лечения Навального.

Во время лечения основателя ФБК навещала канцлер Германии Ангела Меркель. Позже эту информацию подтвердили и в немецком правительстве, и сам блогер.