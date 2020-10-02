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20:27   2 Октября 2020
Экономика

СМИ рассказали о самочувствии Трампа

СМИ рассказали о самочувствии Трампа

Медики выявили коронавирус у президента США Дональда Трампа. На данный момент у главы Белого дома наблюдаются повышенная температура и кашель, сообщает РИА Новости.

Положительный результат также показал тест на COVID-19 первой леди США Меланьи Трамп.

"О Меланье говорят, что она без симптомов", — добавили в РИА Новости, ссылаясь на Vanity Fair.

Президент США относится к группе риска по причине здоровья и возраста — Трампу сейчас 74 года. Супруги вместе соблюдают режим самоизоляции.

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #болезнь #коронавирус

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