Ливийского активиста лишили жизни за критику "Братьев-мусульман"

Критика террористов, проникших в Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, стоила гражданскому активисту жизни, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на новостной аккаунт в соцсети Facebook.

Ливиец по имени Ахмад Хувайди был обнаружен мертвым в своей квартире в городе Аз-Завия. Источник сообщил, что за день до своей гибели активист подверг критике ПНС и "Братьев-мусульман" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Они находятся в окружении главы "правительства", указал погибший мужчина.

В связях с радикальными исламистами замечен и министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага. Прибрежный город Аз-Завия находится под большим влиянием начальника береговой охраны Абд аль-Рахман Милада. Он причастен к работорговле с одобрения главы "МВД" ПНС. Контакт с террористами также поддерживает председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри.