Мужчина рассказал, как упустил работу в Google из-за спама на почте

Долгожданное письмо с приглашением на собеседование в Google попало в папку с ненужными уведомлениями, из-за чего молодой человек упустил работу мечты. Об этом рассказал пользователь Reddit под ником tnitty.

Мужчина подключил "Google Оповещения", чтобы собирать интересные темы из интернета на своей электронной почте. Однако сообщений было слишком много, и он решил создать для них отдельную папку. Все письма от Google также попадают в этот раздел на электронной почте.

Выбранные темы через некоторое время стали неинтересны для tnitty. Он забыл про папку, в которой накопилось достаточно много спама. Пользователь Reddit собирался устроиться на работу в Google, но ответ ему не пришел. Мужчина подумал, что просто не подходит на эту должность. Спустя год во время чистки почтового ящика он обнаружил странное письмо, в котором его приглашали на собеседование. По его словам, он упустил работу, так как когда-то "считал себя слишком умным".