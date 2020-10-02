Политический аналитик объяснил критику российских портов со стороны Литвы

Литовский премьер-министр, говоря, что порты Литвы по-прежнему остаются более привлекательными для белорусского транзитного грузопотока, «выдает желаемое за действительное».

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава Центра изучения перспектив интеграции и главред портала RuBaltic Сергей Рекеда.

По его словам, прибалтийские порты, и, в частности, порты Литвы по условиям последних лет действительно были более выгодны для белорусского транзита, чем российские, в силу того, что они просто ближе. Но теперь Россия предлагает Белоруссии заключить договоренности о транзите на льготных условиях, а это меняет дело.

Напомним, накануне, 1 октября, глава литовского правительства Саулюс Сквернялис, выступая в эфире радио Ziniu radijas, заявил, что для Белоруссии будет экономически невыгодно переориентировать свои грузопотоки из порта Клайпеды в Усть-Лугу.

«Некорректно сейчас говорить о том, будут ли литовские порты оставаться выгоднее или нет, потому что еще непонятны те условия, на которых договорятся российская и белорусская сторона», — прокомментировал слова литовского премьера Рекеда.

Сквернялису, по его словам, нужно как-то подчеркнуть, что решение Минска о перенаправлении транзита было политическим, а заодно и продемонстрировать выгодность литовских портов. Поэтому литовский премьер просто выдает желаемое за действительное.

«Триггер для такого шага был именно политическим, но это не значит, что этот политический шаг невозможно наполнить экономическим содержанием, о чем сейчас и ведутся дискуссии», — заключил Сергей Рекеда.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном перенаправлении белорусского грузопотока из портов Литвы в российские порты, после того, как литовский Сейм не признал легитимность прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов.

В сентябре глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что уже ведется проработка взаимовыгодных для Москвы и Минска условий перевода белорусских нефтепродуктов в российские порты. В перспективе, по словам Новака, речь идет о транзите трех-четырех миллионов тонн нефтепродуктов.