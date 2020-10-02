Антибактериальные беспроводные наушники появились в России

Компания LG презентовала TWS-гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. У последней модели установлена ультрафиолетовая подсветка, которая предназначена для обеззараживания. Теперь эти наушники доступны и в России, передает РИА Новости.

Наушники получили 6-мм излучатели, поддержку Bluetooth 5.0 и влагозащиту по стандарту IPX4, рассказали разработчики. Специалисты отметили, что они могут работать шесть часов без подзарядки, и 12 часов держит аккумулятор футляра.

FN6 имеет беспроводную зарядку и ультрафиолетовую подсветку. Представители компании уверены, что она может убить 99% микробов на поверхности гарнитуры в течении 10 мин. Функция обеззараживания включается, когда кейс закрыт и подключен к кабелю питания.