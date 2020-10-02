Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:07   2 Октября 2020
Армия

Военные эксперты рассказали в NI о назначении минидронов для пехоты

Военные эксперты рассказали в NI о назначении минидронов для пехоты

Разрабатываемая в России экипировка для пехотинцев "Ратник-3" будет интегрирована с минибеспилотником. Эксперты из The National Interest объяснили его необходимость в бою и, как передает "ПолитРоссия", сравнили российскую разработку с американской.

Российская экипировка "Ратник-3" увеличит физические возможности бойца на поле боя, а беспилотник позволит увидеть то, что трудно увидеть невооруженным глазом. Военные эксперты объяснили, что в условиях современного динамичного боя бойцы часто даже не понимают, где находится противник и куда движется.

Американцы также понимают необходимость внедрения минибеспилотников в сухопутные соединения. Оборудование поможет солдатам оперативно получать информацию об обстановке на поле боя. Армия США заказала разработку вертолетообразного минидрона, сопряженного с миниэкраном, на котором солдаты могут увидеть все, что попадет в объектив камеры БПЛА. Время, когда это устройство появится в войсках, неизвестно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#американская армия #ратник-3 #минидрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров