Военные эксперты рассказали в NI о назначении минидронов для пехоты

Разрабатываемая в России экипировка для пехотинцев "Ратник-3" будет интегрирована с минибеспилотником. Эксперты из The National Interest объяснили его необходимость в бою и, как передает "ПолитРоссия", сравнили российскую разработку с американской.

Российская экипировка "Ратник-3" увеличит физические возможности бойца на поле боя, а беспилотник позволит увидеть то, что трудно увидеть невооруженным глазом. Военные эксперты объяснили, что в условиях современного динамичного боя бойцы часто даже не понимают, где находится противник и куда движется.

Американцы также понимают необходимость внедрения минибеспилотников в сухопутные соединения. Оборудование поможет солдатам оперативно получать информацию об обстановке на поле боя. Армия США заказала разработку вертолетообразного минидрона, сопряженного с миниэкраном, на котором солдаты могут увидеть все, что попадет в объектив камеры БПЛА. Время, когда это устройство появится в войсках, неизвестно.