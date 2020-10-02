США понимают, что теряют влияние в Ливии и уходят с Ближнего Востока

Россию и Турцию призвали не вмешиваться в дела Ливии. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью газете La Repubblica, пишет Федеральное агентство новостей.

Госсекретарь США выразил уверенность, что вмешательство России и Турции во внутренние дела Ливии только усугубляет сложную ситуацию в стране. Помпео призвал российское и турецкое руководство отступить и дать возможность триполитанцам выйти из кризиса самостоятельно.

Политолог Антон Бредихин убежден, что риторика подобного характера от США четко указывает на полное отсутствие влияния у американцев на стороны ситуации в Ливии. По его словам, Америку просто выкинули из реальных переговоров. В связи с этим США боятся усиления России и Турции.

По мнению эксперта, в свете предстоящих выборов президента США ливийская карта будет играть большое значение, но сделать с этим американцы ничего не могут. Бредихин отметил, что сейчас США в состоянии только "сотрясать воздух", призывая не вмешиваться в ситуацию в Ливии.