Ищенко посмеялся над кандидатурой «нового лидера украинцев»

Журналист киевского канала Klymenko Time Глеб Ляшенко рассказал, кого Соединенные Штаты готовят на роль нового лидера нации. По его словам, им вполне может оказаться экс-руководитель правительства Алексей Гончарук.

Ляшенко, слова которого цитирует «Русская весна» обратил внимание на то, что Гончарук будет проходить обучение в Йельском университете. По его словам, сейчас американские специалисты готовят юриста к будущей роли. Ранее в том же учебном заведении «учился на лидера нации» музыкант и политик Святослав Вакарчук, отметил журналист.

«Месяц назад Гончарук предсказал Украине досрочные выборы президента. Это уже своего рода угроза лично Зеленскому – мол, "вернусь из Америки — и вынесу тебя, Зеленский, вперед ногами!”» – написал Глеб Ляшенко.

Президент центра системного анализа и прогнозирования на Украине, политолог Ростислав Ищенко в комментарии для «ПолитРоссии» предположил, что статья об Алексее Гончаруке, скорее всего, является заказной.

«Не читайте украинские газеты перед обедом. Абсолютно не сомневаюсь в том, что если в украинских средствах массовой информации пишут о подготовке какого-то Гончарука к чему-то, тем более США, то это значит: данный персонаж сам проплатил публикацию для повышения своей политической капитализации», — сказал эксперт.

Также Ищенко заявил, что пока ни у кого нет перспектив выиграть президентские выборы на Украине.

«На Украине выборы еще примерно через три года, если считать с началом компании, и три с половиной года — если считать до инаугурации. Пока нельзя говорить о том, как будет складываться избирательная кампания, кого будут выдвигать и так далее. Мы сейчас не знаем, доживет ли до выборов заразившийся коронавирусом Трамп, а там-то всего месяц остался», — резюмировал политолог.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. С просьбой главы кабмина об отставке согласились 353 депутата Верховной рады. По закону Украины, вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Гончарука «было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца».

Ранее политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что противоборство кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена разрушит страну. После этого задачей России станет стабилизация ситуации в мире, считает эксперт.