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19:45   2 Октября 2020
Политика

Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Представитель Демократической партии Джо Байден и его жена сдали тест на коронавирус. Об этом сообщил штаб политика.

Главный соперник действующего президента США Дональда Трампа Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Супруга демократа Джилл Байден тоже оказалась здорова.

Президент Дональд Трамп и его супруга Меланья заявили, что заболели коронавирусом. По словам их лечащего врача, Трамп с женой чувствуют себя хорошо.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #джо байден #коронавирус

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