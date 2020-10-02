Представитель Демократической партии Джо Байден и его жена сдали тест на коронавирус. Об этом сообщил штаб политика.

Главный соперник действующего президента США Дональда Трампа Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Супруга демократа Джилл Байден тоже оказалась здорова.

Президент Дональд Трамп и его супруга Меланья заявили, что заболели коронавирусом. По словам их лечащего врача, Трамп с женой чувствуют себя хорошо.