19:45 2 Октября 2020Политика
Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19
Представитель Демократической партии Джо Байден и его жена сдали тест на коронавирус. Об этом сообщил штаб политика.
Главный соперник действующего президента США Дональда Трампа Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Супруга демократа Джилл Байден тоже оказалась здорова.
Президент Дональд Трамп и его супруга Меланья заявили, что заболели коронавирусом. По словам их лечащего врача, Трамп с женой чувствуют себя хорошо.