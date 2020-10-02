Следователи задержали замначальника СИЗО, в котором сидит Ефремов

Правоохранители провели задержание заместителя начальника московского СИЗО-5 "Водник", где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, Сергея Мацкевича по подозрению в растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Суд в скором времени изберет Мацкевичу меру пресечения, сказано в заявлении Головинского районного суда российской столицы. В учреждение поступило ходатайство об аресте замначальника СИЗО-5.

В этой колонии отбывает наказание заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный Пресненским судом Москвы на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре столицы.