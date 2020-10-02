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19:44   2 Октября 2020
Армия

Эксперты ОЗХО не подтвердили обвинения против Дамаска о химоружии

Эксперты ОЗХО не подтвердили обвинения против Дамаска о химоружии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашла доказательств применения химического оружия в Сирии в 2016 и в 2018 году. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Доклад, в котором анализируются обвинения против Сирии в применении химического оружия в Серакибе (август 2016 года) и в Алеппо (ноябрь 2018 года), не содержит ни одного доказательства в пользу "преступления" властей САР, передает агентство.

Сотрудники ОЗХО провели собственное расследование, опросив очевидцев и свидетелей, а также посетив медицинские учреждения. Полученные данные не позволили установить, было ли использовано химическое оружие сирийским руководством в 2016 и 2018 годах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#идлиб #алеппо #озхо

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