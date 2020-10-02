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19:44   2 Октября 2020
Политика

Трамп уверен, что демократы создадут новые штаты в Америке

Трамп уверен, что демократы создадут новые штаты в Америке

Демократы в случае победы на президентских выборах могут увеличить количество штатов, чтобы укрепить свои позиции в Сенате и Палате представителей, заявил глава США Дональд Трамп в интервью Fox News, пишет ТАСС.

Таким образом, американский лидер ответил на вопрос, могут ли демократы добиться статуса штатов для федерального округа Колумбия, Гуама и Пуэрто-Рико, пишет ТАСС.

"Это дало бы им автоматически шесть мест в Сенате, что несправедливо, и более 20 мест в Палате представителей. Если им удастся сделать задуманное, то у нас будет фактически однопартийная система", — заявил Трамп.

Телеканал "360" сообщал, что ранее президент Соединенных Штатов заявил в своем Twitter-аккаунте, что вместе с женой заразился коронавирусной инфекцией.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #коронавирус

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