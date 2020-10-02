ЦРУ могло быть спонсором политических проектов Навального

Блогер Алексей Навальный мог с 2007 года поддерживать контакт с США и их спецслужбами, в том числе ЦРУ, а его политические проекты могли спонсироваться американскими организациями. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Расследование, проведенное членом Общественной палаты Ильей Ремесло, показало, что фактический контакт главы ФБК (признан иноагентом в РФ) с иностранными фондами, у которых был свой интерес в организации протестов в России, произошел еще в 2007 году. Позднее выяснилось, что один из его политических проектов финансировался фондом, находящимся под контролем ЦРУ.

Летом 2019 года, когда проходила избирательная кампания в Мосгордуму, журналисты обнаружили, что куратором летних протестных акций и деятельности ФБК был руководитель службы безопасности американского посольства в России Стивен Секстон. Эта организация считается нелегальной резидентурой ЦРУ, а его глава отвечает за работу "серых финансовых каналов", транспортирующих средства для проведения "цветных революций".