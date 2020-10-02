Бастрыкин обсудил борьбу с терроризмом и нападения на солдат РФ в Сирии

Борьба с терроризмом и гибель российских военнослужащих стала темой обсуждения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во время его визита в Сирию.

Бастрыкин провел переговоры с руководителем Бюро нацбезопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком, а также главой Минюста Сирии Ахмедом Сейидом. Темами обсуждения были результаты совместных действий по борьбе с терроризмом и экстремизмом в ближневосточной стране. Также стороны затронули вопрос расследования гибели военнослужащих России.

Председатель Следкома посетил российскую авиабазу в Хмеймиме, где заслушал доклады о ходе расследований по преступлениям против солдат РФ. Внимание было уделено и результатам дел о гибели российского генерала в августе 2020 года. Бастрыкин подчеркнул высокий профессионализм работников Следственного комитета, которые работают на территории Сирии.