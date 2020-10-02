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20:01   2 Октября 2020
Весь мир

Джо Байден пообещал молиться за здоровье семьи президента США

Джо Байден пообещал молиться за здоровье семьи президента США

Кандидат на пост президента США Джо Байден выразил сочувствие действующему лидеру Дональду Трампу. Причина тому — положительный тест на COVID-19, о котором глава Белого дома сообщил в своем Twitter. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Во вторник, 29 сентября 2020 года, состоялись первые очные предвыборные дебаты между Трампом и Байденом, которые в западной прессе прозвали «позором Америки».

Несмотря на свой почтенный даже по меркам большой политики возраст, соперники, не выбирая слов и выражений, устроили словесную перепалку в прямом эфире. Это вызвало лишь гнев и недоумение и без того озадаченных избирателей.

Джо Байден пообещал молиться за здоровье семьи президента США

Сегодня главный противник Трампа молится за здоровье президента и желает скорейшего выздоровления его семье.

Первая леди США Меланья Трамп сообщила, что результат ее тестирования на коронавирус также оказался положительным. Супруга президента призывает всех американцев быть осторожными, ведь, по ее мнению, преодолеть вирус возможно только с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Байден стал не единственным соперником Трампа, который сменил гнев на милость и выразил республиканцу свою поддержку.

Спикер Палаты представителей Конгресса США и одна из главных инициаторов планировавшегося импичмента Трампа Нэнси Пелоси в интервью MSNBC также выразила свое сочувствие и передала слова поддержки американскому лидеру.

Не остался в стороне и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, обратившийся к Трампу через Twitter.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем утреннем обращении также пожелал Дональду Трампу «скорейшего и легкого выздоровления».

Джо Байден пообещал молиться за здоровье семьи президента США

После известия о заболевании американский лидер отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. Его поступок «Политика Сегодня» обсудила с публицистом и политическим консультантом Анатолием Вассерманом. Он выразил мнение, что в случае серьезных проблем со здоровьем у главы Белого дома, Пенс все равно получит полномочия президента.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#байден #трамп #коронавирус

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