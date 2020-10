Джо Байден пообещал молиться за здоровье семьи президента США

Кандидат на пост президента США Джо Байден выразил сочувствие действующему лидеру Дональду Трампу. Причина тому — положительный тест на COVID-19, о котором глава Белого дома сообщил в своем Twitter. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Во вторник, 29 сентября 2020 года, состоялись первые очные предвыборные дебаты между Трампом и Байденом, которые в западной прессе прозвали «позором Америки».

Несмотря на свой почтенный даже по меркам большой политики возраст, соперники, не выбирая слов и выражений, устроили словесную перепалку в прямом эфире. Это вызвало лишь гнев и недоумение и без того озадаченных избирателей.

Сегодня главный противник Трампа молится за здоровье президента и желает скорейшего выздоровления его семье.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Первая леди США Меланья Трамп сообщила, что результат ее тестирования на коронавирус также оказался положительным. Супруга президента призывает всех американцев быть осторожными, ведь, по ее мнению, преодолеть вирус возможно только с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Байден стал не единственным соперником Трампа, который сменил гнев на милость и выразил республиканцу свою поддержку.

Спикер Палаты представителей Конгресса США и одна из главных инициаторов планировавшегося импичмента Трампа Нэнси Пелоси в интервью MSNBC также выразила свое сочувствие и передала слова поддержки американскому лидеру.

Speaker Pelosi this morning: "So maybe now the people who see the President of the United States, with all the protection that he has, and the First Lady, still having this exposure, it might be ... a learning experience." pic.twitter.com/NYXt2yMGEF — The Recount (@therecount) October 2, 2020

Не остался в стороне и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, обратившийся к Трампу через Twitter.

My best wishes to @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania for a speedy recovery. Hope both of you will get better soon! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 2, 2020

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем утреннем обращении также пожелал Дональду Трампу «скорейшего и легкого выздоровления».

После известия о заболевании американский лидер отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. Его поступок «Политика Сегодня» обсудила с публицистом и политическим консультантом Анатолием Вассерманом. Он выразил мнение, что в случае серьезных проблем со здоровьем у главы Белого дома, Пенс все равно получит полномочия президента.