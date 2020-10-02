Российский певец и композитор Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет

Советский и российский эстрадный певец Александр Кальянов скончался 2 октября, сообщили в СМИ.

Смерть творческого деятеля в пятницу, 2 октября, подтвердила народная артистка СССР Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram. Кальянову было 73 года. Певица также назвала артиста частью своего творческого пути и призвала помнить о нем.

Композитор Игорь Крутой ответил на слухи о выявленном раке. Об этом сообщает телеканал "360".