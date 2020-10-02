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19:26   2 Октября 2020
Происшествия

Российский певец и композитор Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет

Российский певец и композитор Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет

Советский и российский эстрадный певец Александр Кальянов скончался 2 октября, сообщили в СМИ.

Смерть творческого деятеля в пятницу, 2 октября, подтвердила народная артистка СССР Алла Пугачева на своей странице в соцсети Instagram. Кальянову было 73 года. Певица также назвала артиста частью своего творческого пути и призвала помнить о нем.

Композитор Игорь Крутой ответил на слухи о выявленном раке. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#смерть #шоубизнес #кальянов

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