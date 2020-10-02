Владимир Конкин отказывается покидать квартиру после смерти дочери

Артист Владимир Конкин остается один в пустой квартире и не готов покидать помещение после того, как скончалась его дочь София, сообщает издание Starhit со ссылкой на друга деятеля искусства Алексея Лобарева.

Он пояснил, что Конкин глубоко переживает гибель единственной дочери. Близкие мужчины не оставляли его одного, но потом он практически выгнал их из своей квартиры, пишет издание.

"Владимир Алексеевич слег, он даже не встает", — сообщил друг артиста.

София Конкина захлебнулась в бассейне одного из фитнес-клубов Москвы 22 сентября. Ее успели доставить в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, 32-летняя москвичка умерла от остановки сердца. Расследованием причин ее смерти занимаются сотрудники Следственного комитета.