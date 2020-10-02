Политолог Шаповалов: Башага так и остался представителем бандформирований

Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия Фатхи Башага остается командиром боевиков, несмотря на занимаемый им пост и любовь к дорогим костюмам. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов Федеральному агентству новостей.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что Башага - классический главарь боевиков. Как заявил в своем выступлении представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари, Фатхи Башага 3 сентября сумел надавить на так называемое Правительство национального согласия с помощью своих боевиков, которые прибыли в Триполи из Мисураты на автомобилях с установленными на них пулеметами. Фактически боевики вынудили ПНС вернуть "министру" его должность, от которой незадолго до этого Башару отстранили.

Политолог добавил, что боевики на высоких должностях часто встречаются в тех странах, где присутствует политический кризис или идут вооруженные конфликты. Башага, который привлек боевиков к своим "разборкам" с Сарраджем, продемонстрировал, что грубую силу он считает основным аргументом в спорах, демократические принципы ему чужды.

"Действия Фатхи Башаги по использованию в политической борьбе отрядов вооруженных боевиков в качестве неприкрытого давления на своих оппонентов — это яркое свидетельство того, что став политиком этот человек остается представителем бандформирований. Конечно, это очень серьезная проблема, потому что западное сообщество, поддерживающее Правительство национального согласия Ливии, фактически закрывает глаза на присутствие в этом правительстве откровенного бандитского и террористического элемента", — подчеркнул Шаповалов.

Известно, что Фатхи Башага тесно связан с радикальными исламистами. "Чиновника" поддерживают сирийские наемники, так как большинство из них проходили спецподготовку в лагерях "МВД" так называемого Правительства национального согласия.

С мая прошлого года боевики группировки RADA, входящей в состав "МВД" ПНС, продолжают незаконно удерживать российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Российские граждане находятся в неофициальной тюрьме "Митига".