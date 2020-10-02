Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал обсуждение Комитетом Палаты представителей США вопроса о том, что его деятельность якобы представляет "угрозу" для американских национальных интересов и безопасности страны.

Издание "Правда.ру" запросило комментарий Евгения Пригожина по поводу решения Комитета Палаты представителей США по иностранным делам вынести на обсуждение деятельность предпринимателя. Американские конгрессмены посчитали ее якобы "представляющей угрозу" не только для интересов и безопасности Соединенных Штатов, но и для ее союзников и партнеров. Пригожин сообщил, что "польщен" такой высокой оценкой с их стороны.

"Хочу официально поблагодарить Комитет Палаты представителей США по иностранным делам за высокую оценку. Очень польщен", — процитировали слова бизнесмена в пресс-службе компании "Конкорд".

Пригожин ранее прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, предложившего выплатить 10 миллионов долларов за информацию о якобы вмешивающихся в американские электоральные процессы людях. В Вашингтоне по-прежнему безосновательно считают, что Россия якобы могла попытаться повлиять на внутренние дела США, передает Федеральное агентство новостей. Тем не менее, расследование теперь уже бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера якобы "вмешательства" России провалилось.