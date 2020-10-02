Адвокат Конкиных назвала домыслами заявления об алкоголе в крови Софии

Представляющая интересы семьи артиста Владимира Конкина юрист Юлия Нитченко назвала слухами сведения о том, что дочь ее клиента София выпивала перед посещением спортзала, сообщает телеканал "360".

Нитченко отметила, что появившееся ранее видео, на котором девушка, похожая на скончавшуюся, покупает алкогольный напиток, не доказывает нахождение Конкиной в состоянии опьянения, пишет канал. Также она отметила, что пока специалисты не закончили проводить судмедэкспертизу.

"Я общалась с СК, в котором эту информацию не подтвердили, но и не опровергли,"— пояснила адвокат.

Дочь деятеля искусств захлебнулась в бассейне 22 сентября. Ее успели госпитализировать в Боткинскую больницу, но спасти девушку не удалось.