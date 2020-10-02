Беглов рассказал о лечении в больницах Петербурга жителей Ленобласти

Свыше двух тысяч жителей Ленобласти прошли терапию от коронавирусной инфекции в стационарах Петербурга, сообщают корреспонденты издания "Невские Новости".

Медики следят за здоровьем еще 87 жителей Ленинградской области, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе сегодняшней встречи с главой Ленобласти Александром Дрозденко. Они обсудили, как регионы будут взаимодействовать друг с другом для борьбы с COVID-19.

"С первых дней пандемии мы согласовывали решения по стабилизации ситуации, по принимаемым для этого мерам, по организации тестирования и лечения заболевших COVID-19", — уточнил градоначальник.

Областные стационары также помогают в лечении петербуржцев, добавил Беглов. По его словам, медицинские амбулатории продлевают работу в рамках осеннего сезона. В Петербурге уже более двух тысяч жителей Ленинградской области прошли лечение от коронавирусной инфекции.

Губернатор Александр Беглов 2 октября утвердил правила безопасности в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "360".

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