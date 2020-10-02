The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

В обострении боевых действий между Арменией и Азербайджаном замешаны США. Именно они помешали Ирану стать посредником в конфликте и поспособствовали вовлечению в него Турции, которая открыто поддержала Баку.

Такое мнение выразил политический советник Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте Эльдар Мамедов. Об этом он написал в статье «Как Америка помогла создать конфликт в Закавказье», опубликованной в американском издании The American Conservative.

Hostilities have resumed between Armenia and Azerbaijan - and the United States is more to blame than you think. NEW from @EldarMamedov4: https://t.co/dtvc5o7IHB — The American Conservative (@amconmag) October 2, 2020

Эскалация конфликта между двумя странами произошла в минувшее воскресенье, 27 сентября. Противоборствующие стороны обвинили друг друга в развертывании военного наступления.

Если Азербайджан стремится вернуть регион Нагорного Карабаха в состав собственного государства, то Армения отстаивает самоопределение Нагорно-Карабахской Республики.

В 1990-х, в последние годы существования СССР, между Баку и Ереваном разгорелась кровопролитная война. Автор статьи замечает, что конфликт удалось прекратить только в 1994 году при посредничестве России и Киргизии. Тогда представители Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха подписали соглашение, получившее название Бишкекский протокол. Он призывал к прекращению огня.

Мамедов подчеркивает, что движущими силами конфликта являются местные власти, а потому ответственность за его продолжительность лежит на них. Однако, по его словам, после окончания холодной войны Америка, будучи на вершине однополярного мира, почувствовала, что имеет право вмешиваться в распри по всему свету. Карабахский конфликт не стал исключением. По мнению автора The American Conservative, американская сторона совершила ряд действий, которые помешали завершить противоборство между двумя странами.

В 1991 году республики Закавказья вышли из состава СССР. Именно в тот момент США поспешили интегрировать их в западное сообщество, полагает Эльдар Мамедов. В частности, власти Америки стремились продвигать постулаты либерализма и позиционировать Турцию как региональный пример прозападного государства. При этом постсоветскую Россию и Иран планировалось из этого плана исключить.

Несмотря на то, что Иран выразил готовность сыграть посредническую роль в конфликте, в Минскую группу ОБСЕ его не пригласили. Это вызывало недоумение. Как напоминает автор статьи, на тот момент президентом государства был Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который всячески стремился установить контакт с Америкой.

Исключив Иран, США принялись всячески поощрять вмешательство Турции в дела Закавказья. Последняя открыто выступила на стороне Азербайджана, в отличие от Тегерана, который старался придерживаться нейтральной позиции.

О своей поддержке Баку Анкара заявляет и сегодня. Так, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что страна готова помогать Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. А сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан будет продолжать борьбу в Нагорном Карабахе.

Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана. Он также выразил мнение, что Минская группа ОБСЕ за 30 лет не смогла решит карабахский вопрос и «сделала все, чтобы он не решился».https://t.co/THEKcj2f3D pic.twitter.com/URtwkj70Tm — Газета.Ru (@GazetaRu) September 28, 2020

При этом установить дипломатические отношения с Арменией Турция никогда не стремилась, отмечает Эльдар Мамедов.

«По мере того как крепли авторитарные и националистические замашки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, у него разыгрался аппетит к экспансионизму. Союзом с Азербайджаном он воспользовался, чтобы поиграть мускулами в Закавказье. И Азербайджан охотно согласился: ведь Турция поддержала его последнее военное наступление», — пишет журналист в The American Conservative.

Кроме того, автор статьи приводит доводы о том, что США могли спровоцировать новый конфликт, только теперь среди азербайджанского населения. Речь идет о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков, последователей суннизма, на помощь Баку. При этом азербайджанские граждане — преимущественно шииты.

«По иронии судьбы, стремясь сдержать исламистскую угрозу со стороны Ирана и отдавая чрезмерное предпочтение Турции, США, возможно, сами открыли ворота для гораздо более хищнической и опасной формы исламизма», — полагает Мамедов.

Впрочем, в The American Conservative не исключили, что даже при активной позиции Ирана и невмешательстве Турции конфликт все равно бы разгорелся.

«Что неоспоримо, так это то, что предпочтения Вашингтона не привнесли в регион ни безопасности, ни стабильности», — не сомневается автор.

Журналист подытожил, что сегодня США последними выразили обеспокоенность относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Между тем, Мамедов призвал американские власти бросить все силы на то, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта в регионе.

Ранее курдско-турецкий политолог, журналист Икбаль Дюрре в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что Ирану выгодно удерживать баланс в регионе, а значит, он будет выступать за то, чтобы Армения сохранила свою силу.

Первого октября тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ — президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон — приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В нем они осудили эскалацию насилия и призвали «к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон». Также главы государств выразили соболезнования семьям убитых и раненых в результате боевых действий.

Россия, США и Франция призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия и "возобновить переговоры по существу". Диалог должен быть возобновлен "без предварительных условий", подчеркивается в заявлении трех стран https://t.co/zMCpacL1zK pic.twitter.com/5f5os9drgZ — DW на русском (@dw_russian) October 1, 2020

Сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. В ходе встречи они обратили внимание, что подходы двух государств к ситуации в Нагорном Карабахе совпадают. Политики подчеркнули, что в самое ближайшее время необходим запуск «мирного политико-дипломатического процесса».