The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

В обострении боевых действий между Арменией и Азербайджаном замешаны США. Именно они помешали Ирану стать посредником в конфликте и поспособствовали вовлечению в него Турции, которая открыто поддержала Баку.

Такое мнение выразил политический советник Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте Эльдар Мамедов. Об этом он написал в статье «Как Америка помогла создать конфликт в Закавказье», опубликованной в американском издании The American Conservative.

Hostilities have resumed between Armenia and Azerbaijan - and the United States is more to blame than you think. NEW from @EldarMamedov4: https://t.co/dtvc5o7IHB