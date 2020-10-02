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20:11   2 Октября 2020
Весь мир

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

В обострении боевых действий между Арменией и Азербайджаном замешаны США. Именно они помешали Ирану стать посредником в конфликте и поспособствовали вовлечению в него Турции, которая открыто поддержала Баку.

Такое мнение выразил политический советник Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте Эльдар Мамедов. Об этом он написал в статье «Как Америка помогла создать конфликт в Закавказье», опубликованной в американском издании The American Conservative.

Эскалация конфликта между двумя странами произошла в минувшее воскресенье, 27 сентября. Противоборствующие стороны обвинили друг друга в развертывании военного наступления.

Если Азербайджан стремится вернуть регион Нагорного Карабаха в состав собственного государства, то Армения отстаивает самоопределение Нагорно-Карабахской Республики.

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

В 1990-х, в последние годы существования СССР, между Баку и Ереваном разгорелась кровопролитная война. Автор статьи замечает, что конфликт удалось прекратить только в 1994 году при посредничестве России и Киргизии. Тогда представители Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха подписали соглашение, получившее название Бишкекский протокол. Он призывал к прекращению огня.

Мамедов подчеркивает, что движущими силами конфликта являются местные власти, а потому ответственность за его продолжительность лежит на них. Однако, по его словам, после окончания холодной войны Америка, будучи на вершине однополярного мира, почувствовала, что имеет право вмешиваться в распри по всему свету. Карабахский конфликт не стал исключением. По мнению автора The American Conservative, американская сторона совершила ряд действий, которые помешали завершить противоборство между двумя странами.

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

В 1991 году республики Закавказья вышли из состава СССР. Именно в тот момент США поспешили интегрировать их в западное сообщество, полагает Эльдар Мамедов. В частности, власти Америки стремились продвигать постулаты либерализма и позиционировать Турцию как региональный пример прозападного государства. При этом постсоветскую Россию и Иран планировалось из этого плана исключить.

Несмотря на то, что Иран выразил готовность сыграть посредническую роль в конфликте, в Минскую группу ОБСЕ его не пригласили. Это вызывало недоумение. Как напоминает автор статьи, на тот момент президентом государства был Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который всячески стремился установить контакт с Америкой.

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

Исключив Иран, США принялись всячески поощрять вмешательство Турции в дела Закавказья. Последняя открыто выступила на стороне Азербайджана, в отличие от Тегерана, который старался придерживаться нейтральной позиции.

О своей поддержке Баку Анкара заявляет и сегодня. Так, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что страна готова помогать Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. А сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан будет продолжать борьбу в Нагорном Карабахе.

При этом установить дипломатические отношения с Арменией Турция никогда не стремилась, отмечает Эльдар Мамедов.

«По мере того как крепли авторитарные и националистические замашки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, у него разыгрался аппетит к экспансионизму. Союзом с Азербайджаном он воспользовался, чтобы поиграть мускулами в Закавказье. И Азербайджан охотно согласился: ведь Турция поддержала его последнее военное наступление», — пишет журналист в The American Conservative.

Кроме того, автор статьи приводит доводы о том, что США могли спровоцировать новый конфликт, только теперь среди азербайджанского населения. Речь идет о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков, последователей суннизма, на помощь Баку. При этом азербайджанские граждане — преимущественно шииты.

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

«По иронии судьбы, стремясь сдержать исламистскую угрозу со стороны Ирана и отдавая чрезмерное предпочтение Турции, США, возможно, сами открыли ворота для гораздо более хищнической и опасной формы исламизма», — полагает Мамедов.

Впрочем, в The American Conservative не исключили, что даже при активной позиции Ирана и невмешательстве Турции конфликт все равно бы разгорелся.

«Что неоспоримо, так это то, что предпочтения Вашингтона не привнесли в регион ни безопасности, ни стабильности», — не сомневается автор.

Журналист подытожил, что сегодня США последними выразили обеспокоенность относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Между тем, Мамедов призвал американские власти бросить все силы на то, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта в регионе.

The American Conservative обозначил роль США в карабахском конфликте

Ранее курдско-турецкий политолог, журналист Икбаль Дюрре в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что Ирану выгодно удерживать баланс в регионе, а значит, он будет выступать за то, чтобы Армения сохранила свою силу.

Первого октября тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ — президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон — приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В нем они осудили эскалацию насилия и призвали «к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон». Также главы государств выразили соболезнования семьям убитых и раненых в результате боевых действий.

Сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. В ходе встречи они обратили внимание, что подходы двух государств к ситуации в Нагорном Карабахе совпадают. Политики подчеркнули, что в самое ближайшее время необходим запуск «мирного политико-дипломатического процесса».

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#сша #турция #иран #карабахский конфликт

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