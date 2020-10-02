Савченко резко высказалась о несостоятельности Украины как государства

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что за прошедшие после «майдана» пять лет стало совершенно понятно: лишившаяся экономики, медицины, образования и армии Украина не состоялась как государство. Такое мнение экс-боевик «АТО» высказала в эфире YouTube-канала.

«За прошедшие пять лет украинцы увидели, как стремительно развивается мир. Они увидели новые технологии. Прорывы в научно-технической революции. Но не на Украине — они это увидели за границей, куда они массово выезжают. За эти пять лет украинцы впервые ощутили не просто падение промышленности, не просто что армия неспособна их защитить, если народ не встанет на свою защиту. За эти пять лет украинцы поняли, что страна их больше не защитит. Они поняли, что у страны больше нет медицины для народа», — сказала Савченко.

По ее словам, последние реформы были навязаны Украине «европейским демократическим путем». Украинцы поняли, что в стране нет образования, потому что «быдлом управлять легче», сказала Савченко.

«Эти пять лет показали, насколько народ действительно способен к народовластию, как он способен самоорганизовываться и самовыживать», — считает экс-нардеп.

Савченко убеждена, что за прошедшее время стало понятно, что Украина как государство не состоялось, а жители страны вынуждены «жить и выживать сами».

«Если раньше мы думали, что мы просто живем в плохой стране с плохой властью, то теперь украинцы, за эти пять лет, поняли, что мы больше не имеем государства. Мы имеем и любим свою страну, но мы ненавидим свою власть» — заключила политик.

Напомним, 22 марта 2016 года в Надежду Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Следствие доказало, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. В конце мая того же года Савченко была помилована указом президента РФ Владимира Путина. Вернувшись в Украину, она получила орден из рук Петра Порошенко.

В 2018 году Савченко лишили депутатский неприкосновенности и арестовали по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, а также попытке госпереворота. Ей грозил пожизненный срок. Однако спустя год, 16 апреля 2019 года, Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко из-под стражи в зале суда. Политик вернулась к исполнению рабочих обязанностей в парламенте и заявила, что не собирается уходить из политики.

В июле 2019 года на внеочередных парламентских выборах Савченко баллотировалась в Раду в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Она набрала всего восемь голосов, а в округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.