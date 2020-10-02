Российский врач уверен, что Трамп легко перенесет коронавирус

Глава США Дональд Трамп легко справится с COVID-19, заявил врач-эксперт Тимур Пестерев. А политолог Наталия Елисеева уверена, что его заявление о своем заражении может быть связано с недавними неудачными дебатами, передает телеканал "360".

По словам Пестерева, для людей старше 65 лет COVID-19 особенно опасен в связи с хроническими болезнями, которые могут ухудшить состояние заболевшего. Врач-эксперт подчеркнул, что Трампа это не касается, поскольку он является здоровым человеком.

"Насколько я знаю, у Дональда Трампа нет каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний. Я прогнозирую, что он перенесет либо в легкой форме, либо в среднетяжелой форме заболевание", — отметил он.

Политолог Елисеева же обратила внимание на то, что заявление президента Соединенных Штатов может быть связано с дебатами, которые стали для него неудачными.

"Скорее всего, эти вещи могут быть взаимосвязаны. <…> Для него это хороший ход, чтобы сгладить социальную напряженность", — отметила политолог.

Она добавила, что следует лучше присмотреться к дальнейшему развитию событий, поскольку не исключено, что предвыборный штаб Трампа применит какие-либо фишки вроде чудесного исцеления через неделю.