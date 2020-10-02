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18:40   2 Октября 2020
Политика

МИД РФ сообщил о действии санкций Белоруссии против Евросоюза в стране

МИД РФ сообщил о действии санкций Белоруссии против Евросоюза в стране

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ответный санкционный список от Белоруссии будет иметь силу и на территории РФ.

Ответный санкционный список белорусских властей в отношении Евросоюза, вступивший в силу со 2 октября, будет автоматически применяться в России. Это решение продиктовано союзническими обязательствами между РФ и Республикой Беларусь, уточняется в документе внешнеполитического ведомства.

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Автор: Борис Нестеров
#евросоюз #санкции #белоруссия

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