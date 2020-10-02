Писатель Лесев объяснил, почему украинские товары больше не нужны России

Россия и Украина не смогут вернуть утраченное экономическое взаимодействие до тех пор, пока не достигнут политического урегулирования. Хотя Москва в этом взаимодействии уже не заинтересована.

Об этом пишет издание «Украина.ру», приводя мнение киевского писателя Игоря Лесева.

Как утверждает целый ряд экономистов, с 2014 года импорт украинской продукции в Россию сократился на три четверти. Таким образом для российского бизнеса освободились рынки на 15 миллиардов долларов, которые украинским товарам будет трудно отвоевать обратно.

По мнению Игоря Лесева, на сегодняшний день России больше не интересно экономическое сотрудничество с Украиной. Москва и Киев превратились во взаимно непредсказуемых партнеров друг для друга, между ними не осталось доверия, а риски стали слишком большими. Поэтому двустороннее российско-украинское высокотехнологичное сотрудничество утрачено навсегда.

«А с простой продукцией, вроде пищевой, при текущей геополитической конъюнктуре нет смысла вкладываться. Это отношения Индии и Пакистана или Армении и Азербайджана», — добавил писатель

Несмотря на утверждение, что торговать всегда выгоднее, чем воевать, заключает Лесев, экономическое взаимодействие между странами становится невозможным, если между ними нет политического урегулирования.

Напомним, ранее украинский экономист Всеволод Степанюк признал, что необратимый упадок украинской промышленности затронул и высокотехнологичные предприятия, которые больше не в состоянии выпускать продукцию. Кроме того, добавил экономист, взаимная блокировка Россией и Украиной транзита друг друга через свои территории стала помехой для доставки украинских товаров в республики Средней Азии или Китай. То есть, разорвав все отношения с Россией, Украина лишила себя возможности торговать и со многими другими странами.